台北市中小學將於30日開學，上午7時30分前後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，台北市警察局針對中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，計編排交通疏導崗位137處。

警局交通大隊表示，針對中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規畫有交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，動用警力152名、義交4名，計編排交通疏導崗位137處。

交大提醒，家長若要陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警指揮、疏導。

此外，同樣因應開學，交工處表示，學校周邊路口路段自也於即起恢復原交通管制，包含上、放學期間之行人專用時相、三色運作及學校家長接送區管制等。鄰近西門國小的成都路與133巷和新湖國小附近的民權東路6段136巷與成功路2段320巷，也於上課期間新增行人專用時相，降低人車衝突並視運作情形適時調整號誌設定。