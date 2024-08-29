桃園一名46歲楊姓男子，上周六（24日）晚間，侵入新北鶯歌鳳鳴路1處建築工地，但不是竊取電纜或建材，而是要充電跟洗澡，結果卻被反鎖在頂樓，他情急下大聲呼救，路人覺得奇怪報警，員警到場逐樓搜索後，當場逮到這名「偷水電賊」，依《刑法》加重竊盜罪移送偵辦。

據悉，男子受困後不斷大喊「救命啊！誰來救救我！」，雖然成功吸引民眾注意，但農曆7月的無人工地傳出陣陣哀嚎也嚇得民眾不輕，民眾探頭察看工地內部也與預想的一樣，一片死寂漆黑，惟慘叫聲在耳邊不斷打轉，恐怖的氛圍讓民眾無法再探究下去，遂報警求助。

桃園46歲楊姓男子，24日晚間侵入新北鶯歌鳳鳴路1處建築工地，想要省住宿費借水借電，還在工地變電箱的插座充手機，但其實這樣的行為已觸犯刑法竊盜罪。（三峽警分局提供）

員警到場後，小心進入工地，打開手電筒逐層搜索，到了頂樓推開大門，發現狼狽不堪的楊男，楊男看到警察出現仿佛看到救星一般，主動告知員警「只是想洗個澡休息，沒想到門卻反鎖」，聽聞楊男辯解後警方向楊男說明水也算私人財產，隨意使用已有觸法嫌疑。

三峽分局說明，楊男為了省住旅館的錢，趁著深夜跑到這處工地洗澡，還「借用」工地變電箱的插座充手機，但其實這樣的行為已觸犯刑法竊盜罪，員警告知權利後也將他當場逮捕。詢問工地業主表示，不知工地遭入侵，仍要清點財物狀況後，才知道有沒有其他損失，員警詢後將楊男依《刑法》加重竊盜罪移送地檢署偵辦。