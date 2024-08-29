環保局今年8月於露天燃燒好發熱區設置4套露燃AI辨識系統，根據統計，AI辨識系統科技執法3天，已經掌握21起露天燃燒違法行為，環保局查明行為人後將依法告發。 （高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府環保局今年8月起，針對岡山、燕巢等露天燃燒「好發熱區」設置4套AI辨識系統，同時搭配無人機高空巡查，以科技執法手段查緝，設法減少露天燃燒，根據統計，AI辨識系統科技執法3天，已經掌握21起露天燃燒違法行為，環保局查明行為人後將依法告發。

為了更有效掌握汙染來源，以減少露天燃燒違規情形，環保局今年度於露天燃燒好發熱區（岡山區、燕巢區、大社區、大寮區等）設置4套露燃AI辨識系統，透過AI辨識系統全時段連續監控露天燃燒情形，輔以無人飛行載具（UAV）進行高空巡查，可有效全時段監控露燃情形。

高市府環保局表示，該系統啟用僅3天（8月26至28日），就已掌握21起露燃事件，環保局鐵腕執法，對汙染行為人或土地所有人進行稽查，除要求立即撲滅外，另依《空氣汙染防制法》第32條告發，處1200元以上10萬元以下罰鍰，若違反者為工商廠、場，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局長張瑞琿呼籲，民眾應妥善處理廢棄物，交由合法清運業者或清潔隊處理，不可私自以燃燒方式處理；且露天燃燒將產生大量濃煙，除導致空氣瀰漫異味外，其中所含粒狀汙染物更將影響空氣品質，環保局導入AI智能判煙，將強化稽查量能，減少露天燃燒事件，維護市民環境品質。