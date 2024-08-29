美國白宮國安顧問蘇利文在北京繼續第3天行程，29日上午赴中國國防部與中共中央軍委副主席張又俠會面。路透報導，預料蘇利文將呼籲加強兩國軍方之間的工作面溝通。這是美國國家安全顧問時隔8年，再次與中共中央軍委副主席會面，也是張又俠首次與美國拜登政府的官員會晤。

據鳳凰網消息，張又俠表示，會藉此次機會與蘇利文坦誠溝通中美關心議題，並表示中方願落實中美元首共識。蘇利文表示，與張又俠能有這樣的交流非常難得，中美元首此前會晤為中美未來發展定下了方向及實際內容，期望與張又俠的討論有成效。

彭博報導，這是美國國家安全顧問時隔8年，再次與中共中央軍委副主席會面。時任美國國家安全顧問萊斯（Susan Rice）曾在2016年與時任中央軍委會副主席范長龍會面。蘇利文與張又俠的會面，也是美國拜登政府官員與共軍之間展開的最高級別公開交流。

而據外媒此前報導，蘇利文希望與中方擴大兩軍對話至戰區級別，防止台海等地區發生衝突。

過去兩天，中共中央政治局委員、大陸外長王毅與蘇利文舉行新一輪中美戰略溝通。中美雙方都形容討論坦誠、實質性和建設性。中美就兩國元首開展新一輪互動進行了討論，兩國也同意適時舉行兩軍戰區領導人視訊通話。白宮並表示，中美計畫在未來幾周內，舉行元首級別的通話。