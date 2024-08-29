2024國慶焰火將於10月10日在雲林縣登場，民眾發現臉書社團「斗六人文社交圈」出現徵求160名工作人員訊息，並註明工作時間為10月10日中午12點至晚上10點，時薪316元，意者留言私訊，工作地點在雲林高鐵特定區。雲林縣警察局29日表示此為假訊息，已積極查處中，呼籲民眾不要上當受騙。

此訊息經警方會同雲林縣政府民政處查證，確認為不實消息，該則文章目前已下架，警方展開調查追查來源，呼籲民眾勿轉傳。縣政府表示國慶焰火活動未對外招募工作人員，如為承攬廠商，也不應擅自使用縣府名義或圖片對外招募工作人員，提醒民眾看到類似訊息應多查證，避免受騙。

警方呼籲，社群媒體上所見的各式徵才廣告，應先查證刊登者是否為合法公司行號，如通篇僅見LINE等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或遇客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺。

警方強調，民眾千萬不要提供提款卡、存摺、印章及身分證件等，也不要簽立本票、不明契約書或作保證人，避免落入「假求職真詐騙」陷阱，若有疑問應立即撥打165反詐騙專線諮詢或撥打110報案。