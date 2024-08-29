AI龍頭輝達（NVIDIA）28日公布財報，因第三季財測未達最高預期，衝擊盤後股價一度跌逾8%，隨後收斂至下挫6%左右。專家示警，如果大型科技公司開始減少資本支出，輝達股價可能因此暴跌20%，市場則擔憂台廠AI股走勢恐怕不妙。

根據CNBC報導，Musketeer Capital Partners創辦人Josh Koren表示，輝達目前毛利率超過70%，因為晶片的高需求和供應緊張，使其具有強大的定價能力，但這一切都可能會改變，投資人應留意，包括微軟、谷歌和亞馬遜等科技巨頭，如果開始減少資本支出，這可能預告輝達的定價能力和獲利率將受到侵蝕。

Josh Koren強調，如果這些科技巨頭繼續維持對人工智慧的高支出，就可以預期輝達高獲利狀況會持續，但如果資本支出下降，輝達將受到衝擊，股價恐下跌20%或更多。他補充說明，這種情況可能不會在本季發生，但可能在不遠的將來發生。

輝達受惠AI熱潮，今年股價上漲約160%，統計過去5年上漲約3000%，輝達目前的市值現已超過3兆美元。