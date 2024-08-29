新北市教育局智慧學習輔導小組於今年暑假與均一及學習吧合作辦理生成式AI教師增能研習，透過均一的AI狐狸貓協助產出教案及學習單；利用學習吧的「AI寫作批改小幫手」協助節省作業批改時間，相較傳統人工批改作業，使用這套工具平均單篇作業將省下83％以上的時間。

教育局長張明文表示，因應數位時代的變革，新北市首創親師生平臺整合包含因材網、均一、學習吧及PaGamO等超過130項數位學習資源，透過單一帳號登入就能輕鬆使用數位資源自主學習，全市師生皆能使用平臺內建的AI功能，如均一協助教師備課減輕負擔、學習吧的自動語音辨識及寫作批改幫助學生提升語文能力及因材網生成式E度成為學生數位學與人工智慧互學共學。累積每日平臺使用人次突破10萬次，成為師生教學與學習不可或缺的工具。

學習吧總監洪志豪說明，學習吧長期深耕教學現場，觀察到批改作業是教師最耗時的工作之一。學習吧導入生成式AI對話互動優勢，開發出「寫作批改小幫手」針對學生提交的中文寫作及中英翻譯作業進行自動化批改，並給予內容建議及評級，相較傳統人工批改作業，使用這套工具平均單篇作業將省下83％以上的時間。系統除了提供學生更多元的寫作建議觀點，也讓老師有更充裕的時間專心規劃創意教學與教學活動。

來自更寮國小老師吳國榮分享，由於本身是智慧學習輔導小組的成員，善知運用AI學習是新趨勢，但是面對百花爭艷的生成式AI工具，只有學習平臺內建的功能才符合教學現場讓親師生安心使用，引導學生思考而不是直接給答案同時提升學生判斷力及創造力。均一特有的「AI狐狸貓」是陪伴孩子觀看影片間的學習小幫手，更是一個激發思考與促進深入探究的工具。同時也可以幫助教師產出教案及學習單等豐富備課資源，將多媒體教學融入課堂活動，並根據學習者的需求進行差異化教學。