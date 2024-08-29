為營造家庭客語友善環境，推動客語家庭，讓老嫩大細在日常生活中能輕鬆自在以客語交談對話，苗栗縣政府首度舉辦的｢2024苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」8月31日在台灣客家八音戲曲推廣中心客家圓樓舉辦，歡迎大家共下來為參賽的親子加油打氣。

縣長鍾東錦說，苗栗是客家大縣，「客話」是多數苗栗人的母語，近年來縣府團隊推動客語執行成效，獲客委會肯定，榮獲優等殊榮，蟬聯六連霸。考量家庭是客語傳承的重要場域，縣府今年加強推動客語家庭，除辦理｢苗栗客轉竇客語家庭計畫」，更首度辦理以親子客語日常對話為主題的「大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」，期望增進親子間平日就習慣以客語對話互動，在家中自然而然的「學講客」、「會講客」。

文化觀光局表示這項比賽有幼兒組、國小低年級、中年級及高年級組各10隊共40隊參賽，上午是幼兒組、國小低年級組比賽；下午為國小中年級組與高年級組的比賽，每組將選出前三名及佳作等獎項，獎金2萬元到3千元不等，總獎金高達新台幣26萬8千元，邀請大家來看看這些參賽的祖孫、母子、母女、父子及父女等，如何將舞台當作家裡輕鬆自在的打嘴鼓聊日常，如何營造客語家庭。