苗栗縣政府9月將舉辦｢苗栗客轉竇客語家庭計畫－語言巢系列活動」。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

｢多一種語言，多一種能力」，學習永遠不嫌晚，讓我們從跨出第一步開始，苗栗縣政府歡迎有興趣的大人細子踴躍報名｢苗栗客轉竇客語家庭計畫－語言巢系列活動」9月課程，免費豐富的課堂內容，一起學客語，講客語。

文化觀光局表示本活動自6月份開辦至今，參加過的民眾大多認為課程老幼咸宜，除長輩們互相分享各種詞彙的不同說法，也會跟家長及小朋友一同分享早期客庄形形色色的生活趣事。薪傳師的客語講古，讓參加的民眾聽得津津有味，再將其中詞彙帶入遊戲加深印象；而課堂上老師們也會帶領大家一起唱跳客語歌曲，透過音樂及舞蹈，讓學生們朗朗上口，甚至不自覺的手足舞蹈起來，歡樂氛圍讓學習更加分。

九月辦理日期為9月7、14、21、28等4日，上午場9時至12時及下午場1時至4時各一場（線上報名網址：https://forms.gle/7fdesN9X7e9sjDVC7），課程內容有客語講古、客語唱跳、客語童謠、唐詩及手作DIY，讓民眾可以用輕鬆簡單的方式，一起學習客語。