立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（本報資料照片）

前交通部長李孟諺日前因婚外情爆料請辭，交通部長職位將由行政院發言人陳世凱接任，行政院長卓榮泰稍早宣布此人事案。立法院民進黨團幹事長吳思瑤大讚，陳世凱是一個不可多得的好人才，給他很大的祝福，也有無限的期待。

吳思瑤表示，陳世凱是長期在政治工作領域，從幕僚世代到民意代表，以及在這次的選戰當中，都扮演非常吃重的角色，他個人在論述上非常的堅定，論述上也在發言人的舞台上，大家都肯定他的表現，是不是能夠來順利出任交通部長，大家對他也深表期待。

吳思瑤說，新的會期即將要開議，交通部是一個大的部會，如果陳世凱來出任交通部長，他要趕快來加緊腳步，把功課做好，把政策熟悉，陳世凱是一個不可多得的好人才。

對於在野黨質疑陳世凱過去並無交通相關經驗，吳思瑤緩頰說，陳世凱過去擔任地方民意代表，就她所瞭解，陳世凱爭取大台中地區非常很多的交通建設不遺餘力，他擔任這個行政院發言人的期間，對於跨部會的重大政策，他都是多所參與，也都有相當的掌握。

吳說，在整個競選期間，陳世凱擔任總統競選辦公室的發言人，對於國家希望工程，很多的國家發展願景，陳都是第一線來做論述的，所以他應當能夠來明確掌握相關的國家重大政策發展的方向，給他很大的祝福，也有無限的期待。

吳表示，當然新會期要開議，是預算會期，未來不論誰接任新任的交通部長，都要趕緊來熟悉行政立法的工作，把交通部門的重要預算法案趕快來進入狀況，趕快上手。

民進黨立委許智傑則說，陳世凱年輕有行動力，在競選期間更和賴總統合作無間，給AI內閣帶來新氣象；然而他要提醒交通部長是相當專業的職務，陳世凱需要花些時間了解陸海空的重大建設，尤其接下來要推出TPASS 2.0、觀光客千萬目標、高鐵延伸屏東案，都是重大的交通課題，他也要向未來的部長喊話，能大力支持高雄人期盼的高鐵南延市區，高捷黃線增加預算等，對陳部長充滿期待。