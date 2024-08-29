「2024台北國際滑水公開賽」將於30日至9月1日社子島迎星碼頭盛大展開，吸引來自10個國家地區，159位滑水好手蒞臨台北、同場獻技，其中28至29日練習日；體育局表示，賽事期間將會有各國好手展現滑水精湛技術，8月31日至9月1日於石牌捷運站1號出口安排接駁車，歡迎民眾至現場觀賽。

作為台灣規模最大的國際滑水賽事，今年將迎來第10屆賽事，這次賽事由教育部體育署及台北市政府指導，並由中華民國滑水總會、台北市體育局及台北市滑水協會共同主辦，賽程項將包括寬板滑水和快艇衝浪等多項競技，賽事總獎金禮品高達百萬元。

除了有來自台灣被稱為「快艇衝浪女神」且於2023 CWSA WORLD TOUR世界巡迴賽日本站Master Woman Surf獲得冠軍的陳美彤，還有來自日本Kenta Nakayama等頂尖好手，賽事更串聯不同年齡層的滑水愛好者，參賽年齡層範圍廣，其中最年長的參賽選手高達80歲，最年幼的僅有8歲。

體育局表示，本次賽事期間同時結合「2024台北河岸攝影比賽」，邀請數百位攝影師前來參與，捕捉台灣水岸的獨特魅力和力量，讓滑水的熱情與攝影的藝術完美結合，宣傳台北河岸風光，也歡迎市民朋友30日至9月1日一同來社子島迎星碼頭觀賽，為選手加油打氣。

體育局提醒，台北市水域活動蓬勃發展，在貫穿首都的基隆河、淡水河上，都有許多適宜發展水上活動的區域，如全國最大規模夏季盛事「台北國際龍舟錦標賽」於迎風碼頭舉辦，便年年吸引眾多好手參賽，還有明年登場的「2025雙北世界壯年運動會」，35種比賽項目中包含水上運動、輕艇、划船、帆船、衝浪等豐富水域活動，歡迎世界各地運動愛好者盡快報名參賽，無須選拔遴選資格，僅要年滿30歲即可報名參賽，熱血與世界挑一場。