桓鼎上半年營收近17.28億元，年增4.85％；營業毛利2.73億元，年增80.96％；營業利益2,858.5萬元，從去年同期損失7,000萬元改善；稅後虧損1.182.5萬元，收斂81％；每股虧損0.3元，去年同期為每股虧損1.68元。
在第二季營運方面，桓鼎表示，期間合併營收8.06億元，季減12.52％、年減7.21％，稅後虧損2,802萬元，每股虧損0.71元。第二季綠色能源業務營收比重達51.23％，受惠電池模組急單需求延續、儲能牆系統產品小量出貨。
但第二季整體營運由盈轉虧，桓鼎指出，主要受中國金屬建材業務訂單認列明顯減少，第二季中國金屬建材虧損達4,150萬元，分別較今年第一季虧損242萬元、去年同期虧損1,007萬元增加，集團將推動綠色能源業務轉型、改善中國金屬建材營運效率。
對於前董事長張建智近日聲明，桓鼎董事會決議改選董事長無效等事件，桓鼎表示，董事會決議皆合法、合規，公司28日召開董事會，全體四席董事及三席獨立董事皆出席，決議通過2024年上半年合併財務報告案，顯示公司董事會運作一切正常。
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