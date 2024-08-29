中國戰機飛越金字塔！運-20與殲-10上演「七機同框」

就在北尋求擴大在中東及非洲的軍事影響力之際，中國的運-20運輸機將和殲-10戰機一起，在下個月的埃及航展上首度進行海外飛行表演。

《南華早報》（South China Morning Post）報導，運-20 將飛行近 10,000 公里，參加9月3—5 日舉行的首屆「埃及國際航展」（Egypt International Airshow）並進行表演。它7月曾運送中國軍隊前往坦尚尼亞，以參加聯合反恐演習。

新華社說，這架運-20和7架殲-10戰機周一從中國西北一座未具名的機場起飛。這將是運-20首度在海外進行飛行表演，也是中方空軍八一飛行表演隊的殲-10首次在非洲亮相。

中、埃證實，表演將在埃及北海岸距亞歷山大港（Alexandria）西部 160 公里的阿拉曼國際機場（El Alamein International Airport）舉行。中國軍事專家王明志說，這次遠程部署反映了中方空軍的「遠程機動性、運輸能力和實戰化訓練水平」。他說，轉場範圍橫跨多個時區，溫度變化快，安全難度大。而這將考驗飛行員的飛行能力和身體耐力，並展現中方空軍在遠程機動、投送和戰鬥訓練。

China's domestically-developed aircraft Y-20 and J-10 stealth fighter jets flew over the pyramids in Egypt for the first time on Wednesday during a performance show. pic.twitter.com/6MEdAySp5g — People's Daily, China (@PDChina) August 28, 2024

「任務機組通過科學分析、精準測算，在滿足任務要求的基礎上，精簡優化攜行物資，」運-20飛行員袁博說，「我們還為運-20海外飛行『首秀』專門設計了一整套飛行展示動作。除了參加坦尚尼亞演習外，上個月有兩架運-20在俄羅斯遠東地區現身。而2022年時，運-20執行了向塞爾維亞運送FK-3防空飛彈系統的任務，並在亞塞拜然首都巴庫停留。

而中方空軍在埃及高調亮相，適逢中東和北非地區部分轉向，將軍購從傳統的西方供應商轉向中方，同時興趣與日俱增。雖然八一飛行表演隊在埃及表演前，曾在阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯進行類似的飛行表演，但這將是它首度在非洲大陸表演。

據彭博社報導，沙烏地2022 年與中國簽署了價值40億美元（約1,277億台幣）的軍備協議，包括武裝無人機、彈道飛彈和反無人機雷射系統等交易。同一年，北京還和阿聯達成了練-15 高教機的協議。