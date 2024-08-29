71歲鍾鎮濤（阿B）過去和章小蕙有一段轟動的婚姻，1997年離婚後，鍾鎮濤與台灣女友范姜素貞交往，女方不離不棄陪他度過破產時期，讓鍾鎮濤決定在2014年於峇里島補辦婚禮彌補愛妻。近日，鍾鎮濤曬出10年前婚宴的一張照片，感念友情依舊，照片中有杜德偉、曾志偉、葉童，而其中范姜素貞被發現頗神似大美人關之琳，引來討論。

鍾鎮濤日前在微博寫下：「10年前今天在峇里島結婚時候拍的一張照片，人事幾番新，友情沒變」，並標註杜德偉帳號，下Hashtag「結婚周年紀念」，照片中范姜素貞甜蜜靠在鍾鎮濤旁邊，和下方的關之琳頗有姐妹臉。粉絲也回應：「B哥哥看來超開心臉都紅了」、「時間好快，居然都十年了，好在大家都變得更美更帥」、「祝B哥永遠幸福，開心到老！你老婆好美哦」、「羨慕一群老友的感情」。

鍾鎮濤曬出10年前婚宴上照片。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

鍾鎮濤常讚范姜素貞是賢內助。（圖／中時資料照）

鍾鎮濤1988年與章小蕙結婚，兩人育有兒子鍾嘉浚、女兒鍾嘉晴，1997年離婚，2002年鍾鎮濤向法院申請破產。而他後來與台灣女友范姜素貞同居，於2004年、2010年生下女兒鍾懿、鍾幗。2011年章小蕙的妹妹章小婉跟范姜素貞大吵，指章小蕙懷疑鍾鎮濤沒有善待女兒，當時鍾嘉晴受訪時嗆親媽章小蕙：「我媽說要回香港保護我？我現在16歲，我不需要她任何保護」。

鍾鎮濤和范姜素貞與4個小孩合影。（圖／翻攝自fan_fan_fanchiang IG）

鍾嘉晴力挺繼母，表示：「為何世界有這種喜歡編故事的人？我覺得很抱歉，姨姨（指范姜）自幼就教我要做一個關心別人的人，她是由衷的愛我們和保護我們」。而去年情人節，搖身成為帶貨女王的章小蕙在小紅書分享收到兒子送的花，間接暗示和兒子鍾嘉浚關係仍好，與女兒鍾嘉晴似乎仍沒連繫。