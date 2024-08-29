青檸蛋糕在蛋糕表層撒上泛著金黃光澤的柑橘果丁，鬆軟綿密的蛋糕體與酸甜的果丁完美搭配，充滿夏日清爽氣息。(春上布丁蛋糕提供)

KAKAO FRIENDS聯名限量蛋糕袋共有3款設計，包括「萊恩春植蛋糕袋」、「Happy Family蛋糕袋」和7-ELEVEN獨家款「萊恩桃子蛋糕袋」，只送不賣。(春上布丁蛋糕提供)

即日起於7-ELEVEN限定區域門市預購青檸蛋糕，能免費得到隨機出款的KAKAO FRIENDS造型小卡，登入發票還能抽價值3499元的超大萊恩抱枕。(春上布丁蛋糕提供)

「春上布丁蛋糕」與KAKAO FRIENDS合作，推出萊恩不銹鋼蛋糕刀、針織袋、野餐盒3款聯名限量周邊。(春上布丁蛋糕提供)

「春上布丁蛋糕」迪化街門市設置限時KAKAO FRIENDS主題牆與打卡區，讓粉絲採購蛋糕的同時還可以踩點拍照。(春上布丁蛋糕提供)

KAKAO FRIENDS粉絲們絕對不能錯過的夢幻聯名重磅登場。人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」再次推出聯名新品，此次宣布與高人氣的KAKAO FRIENDS攜手合作，即日起限量上市全新清爽酸甜的「青檸蛋糕」，購買聯名蛋糕即贈限量聯名專屬提袋，共有3款萌度破表的可愛提袋。此外，還有一系列KAKAO FRIENDS超萌實用周邊商品，粉絲們準備買爆。

「春上布丁蛋糕」全新口味的青檸蛋糕，看似與平常的布丁蛋糕無異，其實暗藏巧思，業者在蛋糕表層撒上泛著金黃光澤的柑橘果丁，俏皮地與萊恩的色系相互呼應。鬆軟綿密的蛋糕體與酸甜的果丁完美搭配，甜中帶酸，充滿夏日清爽氣息，讓人忍不住一口一口吃不停。

除了新品蛋糕，品牌同步推出KAKAO FRIENDS聯名限量蛋糕袋與周邊系列商品，讓萊恩家族的萌力陪伴粉絲。聯名蛋糕袋共有3款設計，包括「萊恩春植蛋糕袋」，描繪萊恩與春植悠閒坐在檸檬園中的畫面；「Happy Family蛋糕袋」則集結所有KAKAO FRIENDS成員；而7-ELEVEN獨家款「萊恩桃子蛋糕袋」，以萊恩和桃子作為主角，柔和的粉綠色調搭配可愛的形象，讓人會心一笑。凡購買1顆聯名蛋糕即贈限量聯名提袋1個，只贈不賣。即日起於7-ELEVEN限定區域門市預購，還能免費得到隨機出款的造型小卡，再加碼登入發票抽價值3499元的超大萊恩抱枕。

3款獨家聯名限量周邊系列商品好用又好看，其中萊恩不銹鋼蛋糕刀，把手上坐著迷你萊恩，讓人每次切蛋刀都充滿趣味與儀式感；Hello萊恩針織袋上頂著檸檬的呆萌萊恩，不只裝載物品，還能讓日常散發萌感；Q萌萊恩春植野餐盒小巧輕便，無論是上班還是郊遊，打開盒蓋都能感受到滿滿的幸福。KAKAO FRIENDS聯名限量周邊於「春上布丁蛋糕」全台門市開放預購，售價89元起。

此外，「春上布丁蛋糕」也同步於迪化街門市設置限時KAKAO FRIENDS主題牆與打卡區，色彩繽紛的設計充滿童趣，讓人彷彿進入KAKAO FRIENDS的奇幻世界，粉絲採購蛋糕的同時還可踩點拍照，在社群平台上曬一波美照。