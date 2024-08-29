威盛股臨會通過發行海外存託憑證案 12:352024/08/29 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威盛（2388）29日舉行股東臨時會，會中通過現金增資發行普通股參與發行海外存 託憑證案，發行股數不超過75,000,000股，該公司指出，所募得資金，將擬用於外幣購料，並償還銀行貸款， Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威盛上半年合併稅後純益1.41億元，每股稅後純益（EPS）0.28元，公司預期，下半年營運將優於上半年。 #威盛 #現金增資發行普通股 #發行海外存託憑證 #股臨會 #日舉行 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 華邦電擬辦現增3.2億股 每股發行價23元 20:032024/06/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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