2024蘭陽媽祖文化節在9月20、21、22日舉行，宜蘭縣政府今天邀請民眾到宜蘭，跟著媽祖來遶境。（李忠一攝）

宜蘭縣年度宗教慶典「2024蘭陽媽祖文化節」將在9月20、21、22日舉行，縣府今天（29日）宣布「集章趣」活動將推出限量的保溫杯「媽祖慈杯」，今年「雲林艦」將為海上遶境的船隊噴水祈福，以及開放民眾登艦參觀，縣府邀請民眾到宜蘭，跟著媽祖來遶境。

縣府表示，蘭陽媽祖文化節推出的「乘風海上．行腳蘭陽」報名情況踴躍，為感謝全國民眾的支持，推出「媽祖慈杯」加碼限定好康，這是兼顧實用、環保且方便攜帶的保溫杯，也祈願媽祖守護庇佑。

要獲得加碼推出的「媽祖慈杯」，可在活動第1天上午11時至下午1時，在頭城烏石港集章趣服務台領取限量600張的集章卡，遶境期間全程參與並集滿5處紀念章，第3天中午即可到天照宮憑卡兌換「媽祖慈杯」。

縣府說，去年海巡艦「新竹艦」開放登船參觀，今年縣府再度與海洋委員會海巡署攜手，4000噸級海岸巡防艦「雲林艦」首次參與蘭陽媽祖文化節，「雲林艦」將在遶境前1天（9月19日）下午2時至5時停泊於蘇澳港12號碼頭開放民眾參觀。此外，今年宜蘭縣四季健跑會也會在活動第2天一早從澤蘭宮起跑至縣政府。

今年蘭陽媽祖文化節主祀宮廟是南方澳南天宮，南天宮主委林棋山表示，過去宜蘭鄉親要參加媽祖遶境活動只能前往中南部，蘭陽媽祖文化節的舉辦不只讓在地鄉親能隨媽祖遶境，就連外縣市的民眾也慕名而來，透過媽祖文化的發揚帶動起地方產業。

縣長林姿妙表示，今年縣府與南天宮攜手推出多項獨家限定好康，希望邀請更多民眾來宜蘭體驗獨特的宗教文化，不僅跟著媽祖搭船海上出巡，更隨著媽祖腳步低碳祭祀行遍蘭陽。