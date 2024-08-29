「台灣好行－澎湖空港快線」通車，方便馬公市大飯店沿線旅客。圖為貴賓以及嗨熊吉祥物一同出席搶先體驗乘車路線。（許逸民攝）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為便捷遊客造訪澎湖觀光旅遊，串聯包含澎湖機場、南海遊客中心觀光碼頭、南海候船室、馬公港及公車總站等陸海空3大運輸節點，以台灣好行公車打造全新「台灣好行－澎湖空港快線」，每40分鐘就發一班車，方便住宿沿線各大飯店遊客上下車。

不過，澎管處方便遊客這番美意，也惹怒澎湖機場部分排班的計程車司機，認為排擠到他們的生計。

澎管處是29日上午10時整在澎湖機場舉行「台灣好行－澎湖空港快線」通車啟動儀式，邀請貴賓以及嗨熊吉祥物一同出席搶先體驗乘車路線，並於當天下午2時整從公車總站正式營運開通，歡迎大家踴躍搭乘「台灣好行－澎湖空港快線」。

澎管處指出，「台灣好行－澎湖空港快線」提高民眾轉乘其他運具至澎湖各地遊玩的選擇，也串連各景點飯店提升旅程運輸服務品質；自上午6時整至晚上10時整，每40分鐘一班車串接澎湖機場及公車總站，更有行李上下車服務，讓旅客輕鬆暢遊澎湖。

而為鼓勵旅客多多搭乘，「澎湖空港快線」不僅與當地商家達成異業合作，憑乘車證明享有多項優惠外，即日起至114年8月31日，憑電子票證搭乘台灣好行更享半價優惠。

此外，澎管處更提供早鳥乘車送好禮活動，即日起至11月30日搭乘「台灣好行-澎湖空港快線」，向駕駛服務人員索取乘車證明後，可至澎湖機場旅客服務中心或澎湖遊客中心櫃台兌換行李束帶乙份，每日限兌換1次，限量發送800份。

且除了多項乘車福利外，澎管處也將在官方臉書帳號不定期舉辦抽獎活動，歡迎民眾追蹤澎管處官方臉書粉絲專頁，與台灣好行－澎湖空港快線相關貼文進行互動留言，就有機會抽中餐券等精美獎品。

澎管處表示，「台灣好行－澎湖空港快線」開通行駛後，期能減緩疏通澎湖機場交通動線，同時推動綠色旅遊、節能減碳引領旅遊新風潮，提供遊客更優質、便捷、友善的旅運服務，共同落實澎湖綠色旅遊目的地永續目標。