一名媽媽暑假期間沒有給孩子補習，因為她和老公都是從小上補習班，所以讓兩個兒子在家快樂過暑假，沒想到大姑竟然說，沒有給孩子補習就是不愛孩子，讓她傻眼「台灣補習文化就這麼盛行？」

原PO昨天在《匿名公社》發文，與老公小時候都是補習補到沒有童年，決定不讓孩子們走他們的走過的路，所以不補習快樂過暑假，結果大姑竟然說，一定要給孩子補習否則就是不愛孩子，直呼她家的事輪得到一個大姑說三道四？「她（指大姑）的小孩從小一補到現在，成績還不是普普，我兒子一個剛上小二，一個要上小五，是要補什麼？」、「台灣補習文化就這麼盛行？」

貼文PO出後，引發眾多網友熱議，「上什麼補習班，補了也不會比較強壓力又大，我都跟我女兒們說60分跟100分都是及格」、「我就真的沒有報夏令營耶，因為我想跟小孩每天睡到飽」、「要不是得上班賺錢，我也不想暑假把小孩丟安親班」、「寒暑假就是拿來休息，如果父母不用上班，不是應該多帶孩子出去看看嗎？」

但也有家長表示，「我會讓孩子自己選」、「兒子說去安親班和同學玩，還有老師都會安排活動，比在家裡好玩」、「兒子暑假我也把他丟到安親班，也叫做夏令營，都是去玩的，像是游泳、足球、無人機、科學小實驗，我不用去擔心暑假作業，主要是兒子開心就好」、「我這邊是相反呢…因為要上班，送大寶去安親班，有很多玩樂活動，被老人家說 『午告摳連ㄟ』（有夠可憐）」、「有時候真的是因為家長都要工作，不得不送而已，這個跟愛不愛根本扯很遠好嗎？」