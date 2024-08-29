台語天后江蕙（二姐）封麥9年，即將在10月5日站上台北大巨蛋為國慶晚會開金嗓，讓廣大的歌迷引頸翹望。而在江蕙確定重返舞台後，不少人開始希望引退的偶像能夠回歸，女星柯佳嬿也是其中一位，許願淡出多年的黃立行考慮復出。

柯佳嬿昨(28日)在限時動態寫下：「不知道立行會不會考慮復出？主婦朋友們隨時能為你尖叫。」並附上黃立行20多年前的神曲《Circus Monkey》。

柯佳嬿希望黃立行考慮復出。（圖／IG@alicekochiayen）

柯佳嬿點名偶像黃立行考慮復出。（圖／中時資料照、IG@alicekochiayen）

今年49歲的黃立行，雖是美國華僑，但台語非常流利。他和哥哥黃立成、表弟Steven林智文組成團體L.A. Boyz，1992年在台灣出道，將美國嘻哈元素帶進台灣流行音樂。黃立行後來發行個人專輯，成績不凡，曾以《黑的意念》榮獲金曲獎最佳國語男演唱人獎，事業攀上巔峰。

L.A.Boyz，左起黃立行、黃立成、林智文。（圖／中時資料照）

除了音樂領域，黃立行也拍過電影，包括《台北晚九朝五》、《杜拉拉升職記》等，其中4部作品的導演均為女友徐靜蕾。兩人交往14年，決定不結婚生子，私生活低調，黃立行更是在2017 年拍完電影《綁架者》後，就淡出螢光幕前。

黃立行的幕前形象很酷。（圖／中時資料照）

前陣子，有網友PO巧遇黃立行、吳建豪的照片，畫面中，黃立行對著鏡頭靦腆微笑，面容慈祥，而兩邊的頭髮略顯斑白，沒特別處理歲月的痕跡。