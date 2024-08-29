主持界綜藝大哥張菲辣媳翁馨儀，2013年嫁給相差12歲的張少懷後，淡出演藝圈將重心放在家庭上，結婚11年來育有一兒一女。常在社群分享私下日常的她，近來PO出一家四口到迪士尼玩的照片，其中1跡象被推測，旅費是否由公公張菲買單？她也親自做出回應。

翁馨儀PO文分享全家福到迪士尼玩的照片，只見一家四口分別跟高飛、虎克船長、米老鼠等知名卡通人物合照，所有人對著鏡頭擺出燦笑，愉悅心情全寫在臉上，接著透露：「金牛人生成就達成，我們一家旅費通常都是我負責，除了某次買車抽中過2張日本來回機票。但這還不算什麼，這趟日本旅居，是我朋友送我全家的來回機票」。

翁馨儀透露全家人來回日本搭0元搭商務艙。（圖／hsinyiwong Instagram）

翁馨儀澄清口中的好友並非公公張菲。（圖／翁馨儀臉書）

翁馨儀透露自己還不要臉的跟對方提出2大要求，分別是能否指定航空或升等機票，加上刷信用卡里程折抵，「直接變成來回0元搭商務艙」，讓她興奮到直呼：「這是不是不發篇炫耀文說不過去，但我朋友叫我不要標他，我就用迪士尼好朋友當他替身啦」。

張菲辣媳翁馨儀。（圖／hsinyiwong Instagram）

由於合照的迪士尼人物中，有著人氣相當旺的高飛，讓網友相當好奇：「不是高飛代替張菲，哈哈哈 ，想像力豐富，趕快謝謝公公」、「好友是菲哥嗎」，沒想到竟釣出翁馨儀回應：「還真的不是～ 你多想了，我發這篇是想謝謝我朋友」、「公公是公公，好友是好友」。