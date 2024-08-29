嘉義市文化局長傳異動，現任局長盧怡君請辭，現任職文策院的謝育哲將接任，市府人事處29日證實，預定9月6日在市立博物館舉行交接典禮。謝育哲專長音樂、文創領域，曾在嘉市府智科處擔任「有事青年」相關活動的專案負責人。
嘉義市文化局長盧怡君統籌辦理2021年台灣設計展，獲得好評，當時因施打疫苗不適，仍抱恙辦完設計展，後來辭職休養近1年後，再獲回聘，2023年1月9日由市長黃敏惠布達回任局長，重新接掌文化局，策辦文化藝術專業受肯定，近來傳因健康因素再度請辭屢獲慰留，近日才獲准。
謝育哲是現任智科處長郭軒志中正企管所學弟，兩人也在智科處共事過。郭軒志說，智科處近年來持續推展「有事青年」培育青年參與公共事務議題，謝育哲在市府駐點擔任專案負責人近2年，後來到文策院任職至今，負責音樂、文創相關產業內容。
謝育哲還曾擔任第16屆Freshmusic Awards - 36人決選評審團評審，顯見其在音樂領域發展有一片天。
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