行政院發言人陳世凱將接任交通部長，預計下周一上任，未來將面對陸客來台等議題，陳世凱今表達上任後的三項期許，分別是尊重專業、用心學習、用心管理，由於其曾任立委蔡其昌辦公室主任，他也強調，學生被老師質詢一定會相對緊張，但相信老師會傳授對交通部的業務理解和絕招。

陳世凱說，行政院長卓榮泰目前正在努力徵詢發言人人選，目前由副發言人謝子涵暫代，他到新位置和職位有三大期許，第一、尊重專業，第二、將非常快速用心學習，第三、因交通部業務廣大，包含陸海空等事業單位，對其而言，必須用心管理各部會相關業務。

由於蔡其昌在立法院交通委員會，接任前是否有與蔡談論此事，未來被質詢感想為何？陳世凱說，蔡其昌是他政治路上的老師，學生被老師質詢一定會相對緊張，不過，相信老師會傳授對交通部的業務理解以及絕招等，或許老師會交付更多功夫。

另外，昨日接任交通部長一事未被行政院證實，反而是從府方人士說明流出。陳世凱說，對於個別媒體消息來源表示尊重，不會有多一點的評論。