民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案纏身，又遭爆4300萬現金購買立院附近商辦，再加上檢廉偵辦京華城弊案，爭議不斷延燒，柯文哲今（29日）將舉行查帳記者會釋疑。政治工作者周軒曝光千人小草群組訊息，表示已有支持者發起動員，要到現場表達對柯文哲的支持，「阿北沒有輸！小草動員護阿北啦！」

政治工作者周軒今在臉書發文，貼出一張有1700多人的小草群組line對話截圖，有支持者分享柯文哲帳務記者會的採訪通知，喊話支持者準備標語到場支持，還提醒不穿背心或競選服飾。有支持者則憂心回應，「到場的要小心安全，我覺得有人會去鬧，千萬不要跟他們起衝突，注意自身安全！」周軒也笑說，「阿北沒有輸！小草動員護阿北啦！」

據中時報導，民眾黨今日下午將舉行記者會，主要聚焦政治獻金、以選舉補助款購置商辦等，柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及民眾黨祕書長周榆修都會出席。有消息傳出，柯文哲將在今日記者會宣布請假、暫離黨主席職位，並自請中評會調查。民眾黨立委黃國昌、中央委員林富男，昨都被點名可能代理黨主席。

對於柯文哲傳將暫離黨主席，宜縣黨部主委、前立委陳琬惠透露，基層幹部立場還蠻一面倒，紛紛勸退柯文哲，希望他不要請假。民眾黨發言人吳怡萱則說，並未聽說柯要請假一事，但有民意代表呼籲柯文哲「再想想」。