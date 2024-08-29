《記憶．太魯閣》影響展，將在台北先展出，之後花蓮展。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

0403花蓮地震，太魯閣國家公園災情嚴重，正在重建階段，因短時間遊客無法到訪，太魯閣國家公園將藉由影像作品，分別以「地景」、「生態」及「事件」3個角度建構，串起遊客對太魯閣的美好記憶，30日起先在台北展出，之後移回花蓮接續展，也能先寫下想對太魯閣說的話、想對大地震當時救難人員表達的敬意與感謝。

太管處表示，《記憶・太魯閣》影像紀錄展為今年度國家公園山林教育推廣系列活動，預計在台北和花蓮兩地接續展出。這項影像紀錄展以「友善重返山林」理念出發，規劃3大主題展區，分別有「地景」、「生態」及「事件」等角度看展。

太管處說，從太魯閣國家公園境內壯麗的山川景色走進，觀看居住其中的動物生活，回望此處曾有過的變動與歷史軌跡，山林層層交疊，紋理清晰，是自然而然隨時間留下的諸多印記。在地震的動盪下，重新記憶起曾經的山壁，過去的歷史痕跡、動物的獸徑等。

《記憶・太魯閣》影像紀錄展台北場次展出時間為8月30日至9月28日（周日及周一休館），每日上午10點至下午5點在玉溪有容教育基金會Studio 94（台北市士林區仰德大道二段94號）開放民眾免費參觀，之後移回花蓮續展。

太管處說，展出期間盼各界一起回溯與盼望，並寫下想對太魯閣說的話、想對大地震當時救難人員表達的敬意與感謝，盼太魯國大地早日重生。

0403花蓮地震，太魯閣國家公園災情嚴重，正在重建階段，預計今年底會陸續開放部分景區，其中砂卡礑、燕子口受災嚴重，需待調查評估結果規劃重建方案，重建時間約7年。