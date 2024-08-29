衛福部今於行政院會報告「全民心理健康韌性計畫」，將結合各部會，從中央到地方、公私協力，共同推動全方位的心理健康工作，預計明年至2030年投入56.3億元，打造支持及友善的環境，提升全民心理健康福祉。

行政院長卓榮泰指出，心理健康是普世人權，也是現階段政府施政重點，該計畫不僅契合賴總統揭示的「健康臺灣」國政願景，更與世界衛生組織所提出的「沒有心理健康，就沒有真正的健康」策略目標完全一致，請各部會全力推動。

卓榮泰強調，請各部會在政策規畫及推動過程中，秉持「把心理健康融入所有政策」的原則，持續強化跨部會合作及各項服務的銜接，並優化向下延伸到小學的相關配套，以擴大對年輕族群的心理支持，也全面對其他相關必要的各族群，全面提升國人心理健康福祉。

衛福部指出，該計畫列出「推展全方位心理健康促進」、「發展連續性精神照護網絡」、「提升多元化成癮治療量能」、「精進家暴及性侵害加害人治療輔導」、「健全司法精神處遇制度」、「強化科技與數位心理健康基礎建設」等6大策略，訂有23項子策略及13項關鍵績效指標，未來將結合13個部會共同推動。

衛福部指出，心理健康涉及層面廣泛，「全民心理健康韌性計畫」著重強化心理健康促進及前端預防工作，另推動有「強化社會安全網第二期計畫」、「新世代反毒策略」、「優化兒童醫療照護計畫」、「身心障礙照顧服務資源布建計畫」等計畫，也都對於促進全民心理健康韌性及民眾的心理健康照護，有重要的影響。