高雄市第59處公共托育機構，位於大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今日正式開幕，市長陳其邁等人出席開幕典禮。（林雅惠攝）

高雄市第59處公共托育機構，位於大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今日正式開幕，市長陳其邁等人出席開幕典禮。（林雅惠攝）

市長陳其邁參觀新設的公托空間，在明亮舒適的教室內陪伴小朋友一起聽托育人員講述繪本故事與互動。（林雅惠攝）

市長陳其邁參觀新設的公托空間，在明亮舒適的教室內陪伴嬰幼兒一起互動。（林雅惠攝）

高雄市第59處公共托育機構，位於大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今日正式開幕，市長陳其邁出席典禮表示，市府致力打造友善育兒環境，樹城公托是大樹第2處公托，加入後將能更完善社區機能，打造同時有銀髮日間照顧、團體家屋服務及嬰幼兒托育的綜合園區，培育新世代小樹苗在此成長茁壯。

陳其邁表示，樹城公托與照顧長輩的失智園區緊鄰一旁，是大樹非常重要扶老攜幼的一個場所，目前高雄累積有59個公托，今年會再成立7個，累計未來大概會有85個公托，就是希望能夠減輕家長的負擔。

陳其邁說，大樹區很多年輕的工作朋友，經常會面臨到小孩子照顧問題，因此市府投注大約700多萬元預算，希望能夠提供一個扶老攜幼、整合照顧的一個場所。

市長隨後參觀新設的公托空間，在明亮舒適的教室內陪伴小朋友一起聽托育人員講述繪本故事與互動，並與日照中心老人一起玩「千里傳珠」遊戲，和出席貴賓共同巡禮跨世代的共融照顧園區。

「大樹樹城公托中心」是大樹區第2處公托機構，委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理，可提供32名未滿2歲幼兒托育服務，已有24名報名，目前餘額剩下8名。

華仁社會福利慈善事業基金會自2016年起開始辦理長期照顧服務，111年度再投入高雄偏鄉地區的幼兒照顧服務。

高雄市政府表示，市府積極布建銀髮服務，現有127家日照中心，完成一國中學區一日照中心的目標，並已設置560處C級巷弄長照站，方便長輩就近接受服務；另持續佈建社區照顧關懷據點，現已布建545處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化，實踐「在地安老」服務目標。

高市府社會局指出，照顧好孩子及長輩是市府團隊持續努力的重要目標，至2026年公共托育機構布建目標達85處、親子館達30處、兒童臨托據點達30處、社區關懷據點達655處，透過公共托育機構、親子館及關懷據點的增加，提供家庭最友善、全面的照顧支持；未來將持續增加結合「顧老」、「托幼」多元服務的設施，引入民間專業團隊提供社區化精進服務，幫助青年世代照顧家中長輩與幼兒，讓青年可以安心托顧、放心拚經濟。