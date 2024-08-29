減重期間可以吃水果嗎？營養師程涵宇表示，答案是可以，而且一定要吃，一般人1天2份網球大的水果最剛好，有研究發現每天若吃2份以上水果，得到糖尿病風險降低57%，減重期間可優先吃含糖量比珍珠芭樂還低的水果，例如檸檬、桑椹與青木瓜。

程涵宇在粉專PO文指出，水果有維生素C、類黃酮、花青素等營養素，能幫助身體抗發炎與增強保護力，適量吃真的沒問題，如果因為怕水果甜，而完全不吃很可惜，且不吃水果還會少了很多人體必需的營養。

程涵宇指出，研究發現跟每天吃不到1份水果的人相比，如果每天吃1~2份水果，得糖尿病的風險降低45%，若每天吃2份以上的水果，得到糖尿病的風險降低57%，所以水果要每天吃、適量吃。

程涵宇指出，一般人一天就是吃2份水果最剛好，含糖量多的水果記得減少吃的量，含糖量少的可以稍微增加一些量，1份的量約是1顆網球大，減重中要達到高飽足感的效果，可優先吃糖份較低的水果。

程涵宇依糖份的高低，排出TOP含糖量較低的水果，依序是檸檬、桑椹、青木瓜、珍珠芭樂、李子、蓮霧、水蜜桃、青皮葡萄柚、草莓與木瓜。TOP含糖量較高的水果，依序是鳳梨釋迦、榴槤、巨峰葡萄、龍眼、荔枝、牛奶鳳梨、甜柿、芒果、蘋果。

程涵宇表示，糖尿病人也可以吃水果，但要注意3原則，適量吃、高纖多樣化與避免純果汁。