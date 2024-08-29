新北市長侯友宜頒獎給優秀學子。（高鈞麟攝）

「新北2024國際青年氣候行動論壇」邀請來自美國、日本、韓國、馬拉威等國的氣候行動專家及青年行動家分享與交流，暢談世界各地因應氣候挑戰的創新點子與實踐歷程。（高鈞麟攝）

面對氣候變遷的挑戰，新北市環保局29日舉辦「新北2024國際青年氣候行動論壇」，現場邀請來自美國、日本、韓國、馬拉威等國的氣候行動專家及青年行動家分享與交流，暢談世界各地因應氣候挑戰的創新點子與實踐歷程，與現場參與青年激盪永續未來解方。

新北市長侯友宜致詞時表示，淨零轉型是世界各國的趨勢，然而轉型的成功要件是獲得社會支持與共識。未來是年輕人的世代，政府除了要成為青年最有力的後盾，更該注意追求環境永續和淨零的過程裡，落實氣候正義的普世價值。

論壇首先由新北市環保局長程大維及青年局長邱兆梅帶來開幕演講。程大維以「淨零不只是目標，更是對下一代的承諾」為主題，從建築轉型，與在場青年分享新北市從建築節能診斷、改造、能源效率及導入AI工具等面向，不僅要達到淨零目標，同時也要提升市民「住」的品質。

程大維指出，這個目標雖然遠大而頗具挑戰性，然而透過長遠的規畫與大膽想像，未來將一步步的達成這些對青年族群的承諾，替下一代爭取更宜居的生活環境。

邱兆梅在演說時則表示，Z世代年輕人比起以往的世代更關心公共事務及環保議題，因此青年局舉辦Social Designer競賽、公共議題營隊，甚至率隊出海進行國際交流，啟發青年對永續發展的認知。

開幕演講後，緊接著由國際氣候行動專家們以「Climate Link, Think Smart攜手相連 國際共榮」為題，帶來各自對青年議題推動的案例分享。美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser連續2年出席新北青年氣候論壇，Kretser女士從自身組織「The Wild Center」的角度，暢談美國環境教育與其氣候行動教育的國際合作，並分享透過青年氣候峰會的方式，培養青年成為氣候領袖。

來自日本Glocal Center主任Hila Yamada特別強調在地社區的永續發展，透過組織搭建企業與青年的橋樑，為青年的創意找到發揮的舞台；韓國非營利組織Hansalim專案規劃Park Ye-Jin關注從生產到消費的永續循環模式，並以合作社的模式重塑生產及消費者間的關係。

此外，新北青年氣候論壇更首創搭配「氣候行動團隊創意提案」徵件，號召台灣青年學子，從生活周遭發覺氣候議題並嘗試提出解決方案，把創意與想像化為實際行動，而入選的4組台灣青年提案團隊今日也在論壇上分享，並與美國、日本、韓國、馬拉威的國際青年行動家進行對話交流，激發更多的永續火花。