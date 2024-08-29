雲林縣政府29日於斗六市環球中華影城舉辦青年交流座談會，主題聚焦觀光娛樂，希望引進符合年輕人期待的生活休閒產業，吸引更多年輕人來雲林發展定居。座談會邀雲林劍湖山樂園、環球中華影城等在地業者，與80名青年學子交流意見，共同探討如何打造雲林全新娛樂產業風貌。

與會的雲林縣長張麗善表示，雲林的經濟結構以農業為主，但也因此造成人口結構愈趨高齡化，為吸引並留住年輕人，她上任後努力推動雲林轉型成為「農工商科技城」，更擘畫9大產業園區，期盼青年回流留住人才，同時也與民間企業持續推動縣內娛樂產業，發展多元化經濟結構。

張麗善說，雲林擁有豐富文化資源，包括古蹟、傳統工藝、廟會活動等，都是發展獨特觀光娛樂的重要元素。例如北港朝天宮的廟會每年吸引大量遊客；縣政府與地方舉辦國際偶戲節、虎尾燈會等節慶活動，這些都成為雲林觀光品牌，也大幅度深化外界對雲林的記憶點。

張麗善說，青年是國家社會發展進步非常重要的資產，所以她推動「勞動暨青年事務發展處」青年事務發展科的成立，並籌組青年諮詢委員會傾聽青年心聲。要吸引青年願意在雲林生活，除就業機會，也要有良好的生活機能與多元休閒娛樂，讓青年能夠在忙碌工作之餘有所調劑，這也是座談會的核心精神。

在地青年學子提到，雲林縣沒有百貨公司，大型連鎖KTV也不多，一些外地同學來雲林，覺得夜生活很無聊。其實雲林有不少在地型KTV，都很有特色，不會沒有地方歡唱。另外也建議雲林可發行文化幣，鼓勵大家多買書、看電影、參與藝文活動。

環球中華影城董事長高宏吉表示，娛樂休閒產業需要一定的消費人潮，才能永續經營，在雲林經營電影院並不容易，希望青年學子邀親朋友好友多上電影院，走出家裡從事各種休閒娛樂，大家一起把市場作大，形成良性循環。

縣勞青處處長張世忠指出，希望透過交流座談會，傾聽青年們的意見與心聲，與在地業者共同重塑雲林的娛樂產業發展。縣內娛樂產業雖尚未達到大城市的規模與多樣性，但結合農業、文化與觀光的發展模式，這幾年已為雲林帶來新活力，逐漸走出自己的特色，未來發展潛力無窮。