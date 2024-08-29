台中市大甲鐵砧山為知名風景特定區，提供海線地區民眾遊戲及休憩的共融公園，吸引許多親子同樂，有民眾反映，其中鋼管爬網設施使用率高呈老舊，且兒童遊玩時易曝曬在陽光下，台中市政府編列538萬元修繕並增遮陽設施，預計今年9月開工、年底完工，提供更安全舒適的遊戲場域。

鐵砧山風景特定區內有兒童遊樂區，包括鋼管爬網、網床、彩色山丘及V型鉛筆障礙樁等，民眾發現，園區內擺盪式鞦韆、沙坑遊具、告示牌、梅花樁等設施有損壞情形，小朋友嬉戲玩耍時身處艷陽「像烤魷魚」般直曬，夏天常乏人問津。

台中市風景管理所表示，鐵砧山擁有豐富的文化歷史及自然資源，每年約有30萬名遊客造訪，今年上半年逾17萬人次入園參觀，未來將持續爭取中央補助，積極優化區內的遊憩設施、觀光景點，提供更舒適的遊憩環境。

觀旅局表示，將修繕老舊損壞設施，提高遊具安全性，另瀕危物種的台灣蒲公英，及國姓鳥灰面鵟鷹圖樣意象將呈現於兒童遊戲場的無縫地墊上，並設置解說牌，讓家長及孩童在遊玩時，也能認識大甲豐富的自然生態資源。

風景管理所提醒遊客，遊戲區施工期間未顧慮遊客安全，將封閉部分區域，民眾切勿闖入封閉區域內，至於最新封閉施工資訊請至風管所官網查詢。