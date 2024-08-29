墾丁曾是國旅大熱門，近年卻逐漸走下坡，房價、物價及沙灘陽傘亂象，近日引發諸多討論，有Youtuber引用遊客數的調查指出，墾丁遊客10年少7成，從2015年的808萬人次減至今年的132萬人次。學者則指出，時空環境與調查方式不精確，光引用該數字是解讀錯誤，若從旅館營收來看反而是增加。

墾丁旅客人數變化。（黃正聰提供／陳祐誠台北傳真）

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，從2015至2023年的旅館營收來看，屏東（含墾丁）的一般旅館數及總營收仍是逐年成長，房價營收從19.7億元成長至22.5億元。如果旅客數真的下滑7成，旅館就要倒一片了，但實際上並沒有。

屏東縣一般旅館營收變化。（黃正聰提供／陳祐誠台北傳真）

黃正聰表示，旅館營收及旅遊人次都是真實的數據，為何會呈現不同的解讀結果呢？原因是「客群的改變」。

黃正聰說明，2014至2015年期間，大量陸客來台，墾丁是必到的景點，如果陸客在1天內走了鵝鑾鼻公園、貓鼻頭公園及社頂公園，這樣會被計算3次，雖然每個景點都只停留30分鐘，仍然會被算3次。

另一種極端是度假型的旅客，或一來再來的回流客，因為表列的景點都已經去過了就不會再去，來墾丁就在飯店渡假，晚上再出來墾丁大街吃喝逛逛，這類客人完全沒有到景點，也就沒有貢獻到旅次，但對墾丁的經濟貢獻卻是很大。

黃正聰認為，最近有很多對墾丁的批評，連帶影響大家對國旅的信心，覺得不如出國，但真實情形呢？根據觀光署統計，2023年每人出國平均消費為6萬481元，一家四口就要24萬元。這筆錢幾乎可以每周都去渡假，住到不錯的旅館，而且不用半夜起來等飛機。他說，墾丁是有改進的空間，國旅也有優化空間，「但偶爾安排渡假可以更了解台灣各地的美好」。