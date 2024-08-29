明天是全國中小學開學日，花蓮縣受少子化影響，今年國小1年級新生人數約1948人，較上學年度減少83人，且今年有1所學校0新生、4所國小僅1人，另外全校50人以下國小有50所，占全縣國小數的一半，還有學校學生總人數跌破10人，僅7人，不過教育處考量多數小校位在偏鄉，暫無裁併校計畫，期待各校發展特色教學。

花蓮縣教育處統計，縣內公立國小共有101所，113學年度國小生人數約1萬3195人，較112學年度1萬3531人，減少336人，113學年度國小1年級新生為1984人，較112學年度2067人少了83人，其中，新學年度僅1名新生的有4所學校，包括瑞穗鄉奇美國小、豐濱鄉新社國小、玉里鎮觀音國小及高寮國小，另外光復鄉大興國小則是0新生。

教育處指出，縣內全校50人以下的國小有50校，其中，全校不足20人的有10校，包含瑞穗鄉舞鶴國小、奇美國小、豐濱鄉港口國小、靜浦國小、新社國小、玉里鎮觀音國小、富里鄉萬寧國小、永豐國小、學田國小，以及卓溪鄉卓楓國小；目前全校人數最少的為奇美國小7人，其次為舞鶴國小10人。

至於國小班級數部分，教育處指出，113學年度國小總班級數為896班，較112學年度少1班，其中，有4校各增加1班，1校增加2班，8校各減少1班，增1班的學校為花蓮市鑄強國小、吉安鄉吉安國小、玉里鎮玉里國小、富里鄉永豐國小，新城鄉北埔國小則是增加2班。

少子化影響，花蓮偏鄉學校人數逐年減少，恐面臨裁併校危機，教育處代理處長翁書敏表示，花蓮小校比例高且地處偏遠，學校停辦或併校，恐衍生學生通勤問題或讓社區走向凋零，加上裁併校有一定程序，若是原住民重點學校，須獲得過半學區居民同意，因此教育處不會任意展開裁併校計畫，不過她也鼓勵各校結合社區歷史跟文化，發展教學特色，以利學校永續發展。