女星簡沛恩（本名簡佩佩）早年以歌手身分出道，之後轉戰戲劇圈，演出過許多經典作品。近年來她將事業重心轉往餐飲業發展，但仍會透過社群分享日常。日前她有感而發，表示自己即將滿50歲，並曬出一張自拍照，凍齡美貌讓網友看了直呼「都沒變欸！」

簡沛恩昨（28）日在Threads上發文透露，自己在距離不到三周的時間，就將與「4字頭」告別，不過她仍覺得自己內心還是有個「阿妹仔」，讓她直呼「怎麼就50了50...真不敢相信我要50了！」不過她仍對未來充滿期待，「50歲一定要過得比前40年開心跟自在」。

簡沛恩昨（28）日在Threads上發文表示自己即將滿50歲。（圖／翻攝自簡沛恩Threads）

然而，她也隨文附上一張與愛貓的自拍，可見她放下一頭長髮，將下巴輕輕靠近貓咪，對著鏡頭露出甜美的微笑；且臉上無任何彩妝的她，膚質看起來相當好，也無歲月留下的痕跡，完全看不出來即將滿年過半百。

簡沛恩隨文附上一張她與愛貓的自拍。（圖／翻攝自簡沛恩Threads）

照片曝光後，許多網友看了都感到驚訝，「50這顔質（值）我真的服了」、「這個五十歲太不真實，怎麼這麼年輕貌美」、「完全還是少女無誤！不說沒有人可以猜到，女人每個階段都有不同的美」、「50？明明看起來30歲」、「看妳的戲長大的，怎麼妳還是沒變，我已經老了」。連藝人熊熊忍不住也稱讚，「太扯！根本看不出來」。