藝人小炳（本名：余俊賢）曾跟哥哥大炳（本名：余炳賢）攜手闖演藝圈，歷經與前妻張憐雅離婚、哥哥大炳病逝後，2年前小炳發文透露已簽了放棄急救同意書和器官捐贈同意卡。今(29日)稍早，小炳分享簽器官捐贈同意卡時，文件上有個格子要寫留給家人的話，小炳自嘲抄襲了《甄嬛傳》，對女兒喊話「將老爸捐獻出去」沒關係。

小炳稍早曬出與器官捐贈同意卡的合照，表示：「我認為這件事情很有意義，如果有那麼一天，除了回到上帝身邊之外，還可以遺愛人間」，並分享當時申請時，表格中有個「非常甜蜜的格子」，要同意者留下給家人的話，小炳想了之後寫下：「若有一天，斷不要故（顧）念多年的情分，將老爸捐獻出去」。

小炳更笑說：「不在乎永遠擁有，只在乎他人長久」，強調要化小愛為大愛。而2022年小炳在臉書宣布簽了放棄急救、同意器官捐贈的文件，直言認為這樣做才是對的，不希望到最後一刻還要痛苦插管或接受氣切，可以盡早捐給需要的人。

小炳2022年宣布簽了器官捐贈同意卡。（圖／中時資料照）

小炳感慨說：「也真的滿奇妙的，簽了這份證明之後，突然覺得要好好對待自己的身體，不然如果到時候，真的有人也有需要，結果卻是不堪使用的，那，這個證明不就白簽了」。而小炳過去與張憐雅育有1女，離婚後由小炳扛起照顧女兒責任，父女倆相依為命多年。近日小炳突然在臉書發文暴走，痛批前妻當年拋家棄女，今年突然打電話來想幫忙照顧女兒，小炳傻眼反問：「小孩都成年出社會工作了，還需要你的撫養嗎？」並希望前妻可以放過他們。