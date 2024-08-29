抗議民眾嘲諷政府有如坐在黃金堆上的乞丐。（李文正攝）

上千名加熱菸友及癌症病人，29日集結前往凱道前陳情，表示總統賴清德上任後，推動成立「百億癌症新藥基金」，但資金從哪來？陳情者認為，只要加熱菸儘快上市，菸捐每年可以挹注國庫百億元，應該是最優解，而不是讓快要破產的健保來支應，政府好像是坐在黃金堆上的乞丐！現場也有癌友認為，百億癌症新藥基金是他們的希望，不然面對龐大醫藥費，癌患只能等死。

千餘名陳情者為凸顯訴求，都帶上了鋼碗和鐵筷扮演乞丐，甚至還在凱道上堆起2000個金磚，活動發起人，CLEAN AIR大聯盟的彭華幹帶領民眾呼口號，並揮動象徵丐幫的打狗棒，上千人用鐵筷敲打著鋼碗發出巨響，希望政府不要捨近求遠，延宕擔誤癌藥基金救人的時機。

千人赴凱道陳情，質疑政府為何不開放加熱菸，做為癌藥基金。（CLEAN AIR大聯盟提供）

癌症患者表示希望癌藥基金能得到充實。（CLEAN AIR大聯盟提供）

到場聲援的台北市議員張斯綱表示，加熱菸已依法通過，政府應「有法必依」並執行，不要推拖拉，啟人疑竇是否要等其他利益團體進入，他指出，除要反制不健康的菸品，讓其逐步退出市場，面對合法可徵收的菸捐菸稅，政府應盡速訂定施行細則徵收，不要讓走私浪費這些財源。

遊行現場還有一些癌症病患及家屬到場力挺，他們認為癌藥基金對他們來說，是一道充滿希望的光。有癌友痛心表示，她罹患三種癌症，治療什麼都是錢，雖有健保，但很多要自費，連一個針頭4元都很自己付，面對療程昂貴用藥，動輒300到500萬元，根本無法負擔，「就是等死的感覺」，她強調，癌藥基金讓癌患們可勇敢面對治療，希望政府不要浪費財源。

彭華幹則說，遊行希望提醒坐在行政院內的政府官員，菸害防制法上路超過1年，如果依法讓加熱菸品上市，政府早就有稅捐可以穩定支應癌藥基金運作；但卻不斷拖延，政府收不到菸捐，還讓加熱菸走私猖獗。

「黑十字運動」發起人，醫師蔡豐州指出，健保早就瀕臨破產，不但做不到健保點數1.1元，醫護人員更因為無法獲得更好的待遇不斷流失，情況嚴峻到各大醫院被迫關閉病床，民眾有重病卻無法住院治療；如果政府能讓高達兩百億的菸捐進入國庫，不但癌藥基金能穩定運作，免費癌症篩檢和醫護人員福利都能獲得延續及改善。

參與遊行的陳姓民眾認為，賴總統是醫師出身，很清楚救命是一秒鐘也拖不得，他宣稱要推動百億癌症新藥基金，每年超過百億元的加熱菸捐看得到也用得上，就看政府有沒有把眼睛睜開！

上千人陳情，中正一警方則出動近百警力，針對凱道及中山南路、公園路進行交管，遊行在11時許結束，未有衝突狀況發生。

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