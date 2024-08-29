台南市長黃偉哲說，曾文市政願景園區設立後，市府將提供市民更豐富的公共服務。（張毓翎攝）

南市府將曾文市政願景園區定位為台南第三市政中心。（張毓翎攝）

南市府衛生局在曾文市政願景園區設置「好心情健康工作坊」照顧市民朋友。（張毓翎攝）

台灣首府大學退場後，由台南市政府接手規畫為「曾文市政願景園區」，是全國首件透過中央、地方及民間三方合作，將校園保留下來成為政府廳舍及公共空間的案例，歷時多個月籌備，29日正式啟用，成為台南繼永華、民治後的第3處市政中心。

市長黃偉哲今親臨揭牌，他說，以前台南有市區、縣區之分，不過自南科崛起，快速帶動善化、永康、市中心等區域發展，而有溪北、溪南之分，民治市政中心是溪北地區重要洽公處，永華市政中心則是溪南地區的洽公處，如今曾文市政願景園區設立後，市府將提供市民更豐富的公共服務，努力縮短溪南、溪北的差距。

市府表示，新園區定位為台南第三市政中心，第一階段啟用進駐的服務項目包括住宅補助服務中心、身心障礙者服務中心、麻豆區社會福利服務中心、實物愛心銀行、樂齡學習示範中心及麻豆數位機會中心等，年底前會再開放多功能室內球館，提供巿民運動休閒使用。

至於民眾期待的全民運動中心、親子悠遊館、托嬰中心、勞工學苑，及環保局與動保處等，將在明年陸續進駐提供服務；另中央單位的部分，內政部警政署保二總隊2個機動中隊及駐地訓練基地，以及文化部的台灣國家典藏中心則預估明年下半年進駐。