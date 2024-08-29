台中捷運車廂去年（2023）5月10日發生遭吊臂砸中車廂1死15傷慘劇，靜宜大學法律系教師林淑雅人權鬥士不幸喪命，台中檢署歷經1年3個多月偵查，國家運輸安全調查委員會今年6月調查結束，台中地檢署昨（28日）依過失致死罪，起訴拆卸吊臂的許姓與呂姓2名工人，其餘興富發、齊裕營造等4公司均獲不起訴。

興富發建設公司旗下子公司齊裕營造公司承攬興富發文心愛悅31樓頂樓塔吊吊臂拆除作業，委託宇球公司施作頂樓起重機，該公司再把工程發包業者嘉謜公司施作，當日（2023年5月10日）中午由許、呂2名工人執行拆除，過程中鋼索斷裂造成長40公尺、重3.3公噸的吊臂墜落砸捷運頂上遮光罩、入侵軌道，造成行駛中捷運迎面撞上，釀1死10傷慘劇。

台中檢署歷經1年3個多月偵查發現，當時現場呂姓操作吊車人員，以及許姓現場指揮吊車人員發現吊車的臨時插銷和旋轉盤卡住，卻沒有依照機具操作守則，就逕行做水平移動導致產生斜拉的剪力，才釀吊臂脫落往下砸，認為2人應注意而未注意，顯有過失。

中檢也依過失致死罪嫌起訴許姓、呂姓2名工人，另現場工地負責人蔡姓工務長等人，以及興富發、齊裕營造、宇球、嘉謜等4公司，因嫌疑不足，均獲不起訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。