自助餐店員工將3個熱騰騰的便當送交給撿拾資源回收物的阿嬤。（孫英哲攝）

「看到阿嬤笑，我就跟著快樂起來了！」在彰化市中山路一段開設自助餐店已約半年的「阿志」，常讓弱勢民眾吃免費便當，其中1名阿嬤靠著撿拾資源回收物養活分別視障及身障的兩個兒子，「阿志」更是讓阿嬤每天中午及晚上都免費帶回3個便當，他說，阿嬤的境遇讓人心疼，他只是在做該做的事。

阿志表示，他也是一路辛苦過來的，自己吃過苦，很能體會艱苦人的生活滋味，出社會有能力賺錢後，他就會想盡量回饋社會，一開始是到育幼院捐助物資，現在經營自助餐店，可以用每天的飯菜回饋鄉親，希望能幫助到需要的弱勢民眾。

他指出，現在每周六他的自助餐店都會開放讓需要的民眾免費來拿便當，來拿飯菜，每天也約有10餘位弱勢民眾會來拿便當，他有算過這樣每個月的花費約要10萬多元，他的好朋友林政誼贊助100萬多元要給他做善事，就算虧錢也沒關係，就是盡量幫，雖然有點壓力，但他的心裡很快樂，100萬多元若花完了，只要他還有能力，會繼續做下去。

幾個月前，阿志看到1名身形佝僂的阿嬤在烈日下撿拾資源回收品，上前了解狀況，原來阿嬤年紀這麼大還要這麼辛苦，原因是要養分別視障、身障的兩個兒子，他當下相當心疼，要阿嬤每天中午及晚上都可以來店裡拿便當，「讓阿嬤一家三口每天都吃飽，是我可以做到的事。」

這幾個月以來，阿嬤每天中午及晚上都會來3個便當，店內的員工也慢慢都跟阿嬤熟起來，都會多夾幾樣菜給她。阿志說，他看到阿嬤拿到便當後露出微笑，他心裡也感到很快樂。

自助餐店的員工指出，老闆真的很佛心，無形中這份熱血也感染到他們，只要弱勢民眾有需要，有跟他們講，他們都會幫忙，他們都寧願選擇相信。店內常客說，他們知道該店有專門給弱勢民眾的公益便當，一般人開店是要賺錢，能這麼熱血做公益，真的不簡單。