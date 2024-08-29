食藥署發現國外網站「KUWA免稅店」販售違規廣告產品，包括國人赴日愛買的大正製藥百保能綜合感冒藥。（食藥署提供）

不少國人喜歡購買日本藥妝產品，但食藥署今天公布，在國外網站「KUWA免稅店」發現4款涉嫌違規廣告產品，包括大正製藥百保能綜合感冒藥、EVE藍色頭痛藥等，民眾若透過境外網站訂購藥品，若被海關查獲，恐違反《藥事法》，最高可處最高可處7年有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。

食藥署「膨風廣告專區」今天更新4項涉嫌違規廣告產品，都是來自國外網站「KUWA免稅店」，產品名稱分別是「大正製藥 百保能 綜合感冒藥 錠狀 130／210錠」、「エスエス製薬 EVE 藍色 QUICK イブクイック 頭痛薬」、「日本皇漢堂 LOXONIN 強效退燒 生理止痛藥」和、「田邊三菱製藥 克里美淨 336粒 錠狀 500mg 速崩錠」。

食藥署說明，這4項產品外包裝無中文標示及許可證字號，非屬我國核准藥品，倘販售未經核准製造或輸入藥品，則涉違反《藥事法》第83條，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

食藥署副署長王德原說明，該網站IP位置在日本，依現行做法無法處理下架，因此透過膨風專區提醒民眾不要購買。民眾如果透過這些網站從國外訂購違法藥品，且業者下單出貨，如果通關過程被海關查獲，涉違反《藥事法》第22條未經許可輸入，可以同法第83條遭移送法辦。

王德原表示，食藥署和地方衛生局合作定期巡查，並提醒民眾這些產品不屬我國核准藥品，品質、安全及療效未經確認，若有相關健康問題，應就醫或循正常管道取得我國核准的藥品，切勿隨意購買來路不明或宣稱療效的產品。