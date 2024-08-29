金管處「古寧頭戰役75周年-行軍體驗與聚落探索活動」自9月2日上午9時起開放網路報名，歡迎民眾踴躍參加。(圖／金管處提供)

為紀念古寧頭戰役75周年，內政部國家公園署金門國家公園管理處將於10月5日下午1時30分於古寧頭戰史館辦理「行軍體驗與聚落探索活動」，融合古寧頭戰役的歷史背景，利用據點間通訊回報、探索南北山聚落，並結合地標打卡分享及定向越野闖關活動，規畫豐富的活動內容，讓民眾實際走訪戰役的重要場域。活動自9月2日上午9時起開放網路報名，每人報名費用為新台幣100元，歡迎民眾踴躍參加。

金管處表示，1949年的古寧頭大戰是歷史上的重要戰役，為感念先人保家衛國的情操，喚起世人對和平的重視，貫徹金門國家公園「歷史保存」、「據點活化」、「環境教育」等理念，精心策畫「古寧頭戰役75周年-行軍體驗及聚落探索」活動，並特別邀集古寧頭社區發展協會及南北山聚落的夥伴共同辦理與準備活動餐食，期藉此結合多元環境教育體驗，賦予戰役史蹟全新的價值、傳承歷史記憶。

金管處說明，此活動將分成兩隊與兩條路線，沿途經過古寧頭戰史館、北山播音牆、安東一營區、和平園區等與戰役相關之景點，並安排專人進行景點解說服務，讓參加民眾瞭解金門過往的烽火歲月。兩隊伍也將分別進入南北山聚落，進行小組定向越野探索活動，以團隊合作與實境解謎方式，完成活動任務，參加民眾可獲得1份特製紀念品。

另金管處為響應台灣2050年淨零轉型政策，報名系統與現場報到皆採電子化，以QR碼方式供民眾使用，落實節能減碳、無紙化等理念，歡迎有興趣的民眾至網路報名。報名資料有姓名、出生日期、身分證字號與代表人聯絡手機號碼與電子信箱等資料，網址： https：／／myppt.cc／KoRD0y、或電洽亨式暢遊有限公司：0939-840715 陳先生。