一名40歲女子有過胖問題，抽血檢查發現肝指數嚴重超標，診斷為脂肪性肝炎。進一步探究飲食習慣，她透露，平常正餐都吃得很少，但一定要吃甜食，因為這是其紓壓方式。醫師就建議女子，三餐應恢復正常，蔬菜、肉、優質蛋白質都要攝取，並把甜點移到飯後吃。後來搭配減重藥物及運動，她成功甩肉20公斤，肝指數也回到正常數值。

肝膽腸胃科醫師王威迪在《醫師好辣》節目上表示，該女子身高165公分，但體重卻達90公斤，BMI值已接近嚴重肥胖。由於一直覺得很累，想說是不是肝出問題而求診。結果抽血檢查發現，她的肝指數GPT竟高達90幾（正常值約在30），進一步做B、C型肝炎超音波顯示正常，因此診斷為脂肪性肝炎。

王威迪接著說，後續在為女子進行衛教過程中，她坦言，平常都吃很少，可以不吃正餐、不吃飯，但一定要吃甜食，因為這是其重要的紓壓來源。他則告訴對方，若真的有心想改善脂肪性肝炎，首要就是飲食調整，建議三餐恢復正常吃，且在均衡飲食的基礎上做量的控制，包括蔬菜、肉、優質蛋白質等都要攝取，但可以把甜食移到飯後再吃。

王威迪解釋，澱粉、蛋白質、膳食纖維等，可以延緩胃的排空，使人比較有飽足感；再來就是其可以增加腸泌素的分泌，從而抑制食慾，就比較不會想額外進食。此時，再去吃甜點，既可以滿足口慾，又可以避免過量進食，就不用一直跟意志力對抗。

王威迪表示，後來女子就發現吃甜食的量確實有減少，也因為精緻澱粉、糖分攝取變少，時間久了體重就慢慢控制下來，並搭配減重藥物、運動等多管齊下，從90公斤降到70公斤，BMI接近正常後，肝指數也就正常了。