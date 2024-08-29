中國大陸駐菲律賓大使館發言人29日在陸駐菲使館微信公眾號，就日本駐菲大使涉南海中菲仙賓礁衝撞事件言論，發布「答記者問」消息。「狂電」日本大使，「難道不知道，二戰後中國正是從日本侵略者手中收復南沙群島？難道也忘了日本侵略菲律賓，慘死於日本軍人刀下的那些數以萬計的冤魂嗎？」

有記者提問：近日，中菲仙賓礁衝撞事件發生後，日本駐菲大使迅速作出高調反應，聲稱「嚴重關切對損傷菲方船隻的挑釁行為」「不能容忍加劇局勢緊張和破壞航行權利的騷擾舉動」，還說要維護「基於規則的國際秩序」。請問使館有何評論？

陸駐菲使館發言人指出，注意到日本駐菲大使不負責任的言論，已就此向日本駐菲使館發出外交照會，予以抗議和譴責。每當南海有事件發生時，日本大使總是迅速高調表態，無視事實真相，對中方進行無端指責。不禁要問，即便他以「法官」或「仲裁員」自居，難道不需要一點時間瞭解事件的事實和真相嗎？他不分是非曲直便對中方惡意指責，本著「政治正確」習慣性拉偏架，如何維護「基於規則的國際秩序」？

發言人稱，「談起遵守國際規則，日本大使能不能解釋一下，日本憑什麼依據露出水面面積不足10平方米的沖之鳥礁，就要主張70萬平方公里的管轄海域？能不能解釋一下為什麼日本漠視亞洲和全世界人民的生命健康，不顧周邊鄰國的關切，將太平洋作為排放福島核汙染水的下水道？難道國際法，特別是《聯合國海洋法公約》能被這樣「雙標」政治操弄嗎？」

發言人強調，「日本大使難道不知道，二戰後中國正是從日本侵略者手中收復南沙群島，並成為戰後國際秩序的一部分嗎？難道他也忘了日本侵略菲律賓，將馬尼拉夷為平地並造成超過10萬名平民死亡的馬尼拉大慘案嗎？忘了巴丹死亡行軍途中和聖地牙哥堡地窖下慘死於日本軍人刀下的那些數以萬計的冤魂嗎？」

發言人表示，當前亞太地區的和平穩定來之不易，需要地區國家共同珍惜呵護。「中國始終堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時致力於通過對話協商妥善處理中菲之間的海上爭端。中方敦促日本深刻反思歷史，反省自己的言行，多做有利於地區和平穩定的事情，爭取成為一個真正獨立自主、取信於亞洲鄰國和國際社會的國家。」