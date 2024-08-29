行政院秘書長龔明鑫日前率國科、國發、經濟部等、業者等半導體投資布局考察團前往捷克，經濟部政務次長陳正祺27日同步在捷克首都布拉格，與捷克貿工部舉行「第7屆台捷經技諮商會議」，雙方除進行經貿政策對話外，另就貿易推廣、投資、產業合作、經濟安全及供應鏈合作等領域進行交流。

龔明鑫此考察團目的是為了台積電在德國德勒斯登設廠，擬在捷克設立一個半導體產業聚落，就近供應。經濟部則順勢在當地召開「台捷經技諮商會議」，本屆會議首先盤點上屆會議議題，在雙邊貿易及投資促進、太空科技、精密機械及運具電動化等方面，有無實質合作進展，也就如何協助中小企業尋求供應鏈合作及投資優惠措施等交換意見。

台灣與捷克透過本諮商平台已展開多項交流合作，如捷克投資局(Czech Invest)台北辦公室於今年6月開幕，負責協處雙邊投資問題。另外，捷克今年已組團來台參加4項展覽，9月將再度組團來台參加台灣半導體展，並設立國家館。

經濟部統計，截至今年1月底，我商赴捷投資以資通訊業為大宗，累計投資金額為2.17億美元，目前占我對歐盟各國投資排名第7。在貿易方面，捷克則是我在中東歐第3大貿易夥伴，去年雙邊貿易額12.18億美元，年成長6.11％。