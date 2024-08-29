郭富城剛完成13唱紅館演唱會「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站」，會後28日凌晨慶功受訪，他開心老婆及2個寶貝女兒都到場欣賞，表示老婆事前還特別算好了孩子要上課的時間：「她們很開心，大寶隔天開學，我問她怕不怕辛苦、明天要早起上學，她說『不怕，怎樣都要支持爸爸』，好窩心。」他隨後露出慈父滿足的笑容，1家4口感情緊密。

此外，不少歌迷都大讚他這次開唱歌單有心思，加上城城賣力勁歌熱舞，演出結束後獲空前成功。日前有粉絲在社交平台分享城城獻唱慢歌的片段，並以「郭富城唱功絕對被低估《錯愛的呼喚》」為題，引起大批網民熱烈討論。有人留言表示城城的唱功一向都很好，「一直喜歡郭富城唱慢歌，百聽不厭」、「你問問當今樂壇有幾個人可以唱跳跟他比？二十幾歲跟他現在狀態比都比不過」、「郭富城的低音 其實很有味道」、「四大天王每一個都不是浪得虛名」。

郭富城年底將來台開唱。（明報提供）

城城近年迷上字畫，演唱會也加插畫畫，問他如何處理13張大作，他表示有機會連同30個「你」字一同做展覽。「這30張是跟老師精挑細選出，我應該寫超過100張，分開3、4日寫，寫完再選擇，有的自己很喜歡，可能將來展覽拿出來，如果有合適的場地，會把這些東西做成一個展覽。」

另外，演唱會中，他以一頭金色假髮登台，造型前衛大膽，激似泡麵頭，引起網友熱議，直呼「頭皮發麻」；對此郭富城受訪時表示：「第一次戴『公仔麵頭』時已經很喜歡，因為沒做過，所以喜歡，就要嘗試。我覺得自己給人的感覺是勇於接受新事物，如果不做這件事去配合件衣服，就不夠ICONIC了。」認為這樣的造型，才符合這次巡演的精神。