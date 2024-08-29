輝達（NVIDIA）財報及展望發布，但輝達的美股盤後盤呈現下跌，跌6.89％，不過中信投顧認為，輝達的資料中心（Data Center）超水準，財報及未來財測皆優於市場預期，Hopper 需求強勁，Blackwell如期量產，營收／財測整體優於市場預期，但受到美超微（SMCI）利空影響，股價承壓，整體而言，中信投顧認為，輝達挾著AI GPU軟硬體整合優勢，長期仍具競爭護城河。

輝達於台灣時間8月29日清晨公告了FY（財會年度）2Q25 財務績效，營收創歷史新高300億美元，季增15％，年增122％，優於市場預期的287億美元，毛利率 75％，GAAP 下 EPS 為 0.67 美元，季增12％，年增168％，非 GAAP 下 EPS 為 0.68 美元，季增11％，年增152％。資料中心創單季營收紀錄，達263億美元，季增16％，年增154％。

資料中心的雙成長由 Hopper GPU 強勁需求所推動，用於LLM、生成式 AI 的訓練和推理，主要由 CSP、Enterprise 客戶所帶動，其中來自 CSP 約占整體Data Center收入的45％。

輝達在本季微幅更改Blackwell設計且已向客戶提供樣品，並預計 FY4Q25 開始大幅出貨，需求將持續至 FY2026。整體而言，客戶繼續加速購買Hopper架構，同時準備採用Blackwell兩者需求維持強勁。

遊戲（Gaming）達29億美元，季增9％，年增16％，來自 GeForce RTX 40系列的GPU和遊戲機SOC銷量成長。

考慮到開學旺季效應，輝達預期FY3Q25來自遊戲GPU的需求將維持強勁；ProViz 營收4.5億美元，年增20％，季增6％，該成長是基於NVIDIA Ada架構的RTX GPU工作站的持續成長所推動的。

Auto部門營收3.5億美元，年增37％，季增5％，來自AI駕駛艙解決方案和自動駕駛平台所帶動。

輝達預期 FY3Q25營收為 325 億美元，正負2％，優於市場預期的 318億美元；GAAP 下的毛利率預期維 74.4％，正負50基點，略低於市場預期的 75％，全年毛利率預計約為70％；GAAP下的營運費用預計分別約為43 億美元；預計 FY2025 營運費用將增加 40％左右；GAAP 的其他收入和支出預計約為3.5億美元；稅率預計為 17％，正負1％；EPS 估計為 0.69元，略高於市場預期的0.67 元。

中信投顧認為，輝達核心競爭力方面，不只是在 AI GPU 硬體上擁有優勢，其 CUDA 所建構的軟體生態系才是確保輝達競爭力的護城河，許多深度學習架構包括 TensorFlow、PyTorch 等都是基於 CUDA 平台的架構編碼而運行。

中信投顧強調，輝達的客戶若想使用輝達GPU 就必須使用 CUDA，而想使用 CUDA 上的軟體架構則一定要購買輝達 GPU，由於 CUDA 並非開放式架構，且只能在輝達GPU上執行，軟硬體的完美整合因而對 Intel Gaudi、AMD MI 系列 AI 晶片的需求產生排擠。

大型CSP廠商的ASIC或許在特殊演算法上較輝達GPU速度快上許多，但其卻無法適用於通用型的演算架構，此為 GPGPU 的優勢。

中信投顧認為，考慮到輝達的基期逐季墊高，高速成長預期將逐季平滑而穩定，評價或將面臨修正。目前市場共識對 NVIDIA 營收 FY25 ／FY26為1,216／1,696億美元，FY25／FY26 EPS 為2.67／3.68美元，現在股價交易在 FY25／FY26 本益比 47／34 倍，中信投顧仍持續看好輝達在未來三至五年在於 AI GPU 的競爭力，但未來評價可能開始面臨市場挑戰。