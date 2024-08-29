知名YouTuber、前台北市議員呱吉（邱威傑），近日在公視《誰來晚餐15》造訪北部的地震受災戶。曾是遊戲公司總監的他，在中年大膽轉職、賣房創業，背後其實隱藏了一場家庭危機，他說某晚睡前他向老婆說：「我跟你講一個我的想法吼，我覺得我們把我們家的房子賣掉，然後不要買新的好不好？她說那你幹嘛賣掉，我說因為要創業啊，她直接就翻過去，我就知道說她生氣了。」受訪家庭吐槽他討論的時機選得太爛，不該在睡前說，但幸好最後老婆還是選擇支持他。

呱吉得知受訪家庭在災後，有透過網路募資的方式籌備重建資金，收到一些網友的攻擊選擇用淡定的方式面對，對此呱吉相當佩服，坦言自己沒辦法這麼冷靜，他表示：「像我這個人啊，我必須坦白講，我對於不實的批評其實是會很憤怒的。」

呱吉（中）拜訪地震受災戶一家。（公視提供）

私下的呱吉是個不折不扣的貓奴，得知受訪家庭也有養貓，很快就聊起了寵物經。目前家中養了6隻貓的呱吉，發現公貓偏愛跟他老婆在一起，母貓則是特別喜歡黏著自己，就好像當他是自己的丈夫似的，還會跟呱吉老婆吃醋。呱吉笑說：「就連我跟老婆之間出現一些親密動作的話，牠們也一定要參一腳；每天晚上都會情勒我要討摸，但每一個貓情勒的方式不太一樣。」

在聊貓經時，呱吉意外發現自己與貓咪撞名「豆豆」，他害羞透露這個外號的原由，「我媽都叫我小豆子，那時候念小學制服不是都短褲嗎，有時候可能因為坐姿比較不雅觀，我媽就會跟我講說『哎，你的豆子跑出來了哦』，所以後來她都叫我豆子。」這一童年趣事讓眾人哄堂大笑。《誰來晚餐15》每周五晚間9點於公視頻道首播。