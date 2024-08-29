桃園市市立楊梅幼兒園因原建物老舊拆除重建，29日舉行揭牌儀式，市長張善政和小朋友們一起搓湯圓闖關，象徵啟用圓滿順利。楊梅幼兒園的外觀設計融入在地客家文化，預計招收8班178人，工程總經費為9610萬元。張善政說，楊梅人數持續增加，改建後的幼兒園，能讓楊梅幼兒有更好的教育環境。（廖姮玥攝）

桃園市市立楊梅幼兒園因原建物老舊拆除重建，29日舉行揭牌儀式，市長張善政和小朋友們一起搓湯圓闖關，象徵啟用圓滿順利。楊梅幼兒園的外觀設計融入在地客家文化，預計招收8班178人，工程總經費為9610萬元。張善政說，楊梅人數持續增加，改建後的幼兒園，能讓楊梅幼兒有更好的教育環境。（廖姮玥攝）

桃園市市立楊梅幼兒園因原建物老舊拆除重建，29日舉行揭牌儀式，市長張善政和小朋友們一起搓湯圓闖關，象徵啟用圓滿順利。楊梅幼兒園的外觀設計融入在地客家文化，預計招收8班178人，工程總經費為9610萬元。張善政說，楊梅人數持續增加，改建後的幼兒園，能讓楊梅幼兒有更好的教育環境。

張善政說，30日就是開學日了，原本的楊梅幼兒園因為原建物容量不夠，因此擴建，新的幼兒園能夠招收8班的學生。幼兒園原先基地不規則，透過建築設計巧思，讓建築外型和基地能夠配合，搭配的非常自然，楊梅居民持續增加，年輕父母越來越多，楊梅市立幼兒園能夠讓家長放心，讓幼兒有更好的教育環境。

楊梅幼兒園的設計融入在地文化，由水美窯紅磚搭建的樓梯，外牆傳承了客家老街風貌，室內空間設計採用暖白色與原木色系，大面積開窗增加採光讓空間明亮且溫暖，室外綠地則提供不同型態的活動空間，增加幼兒探索自然視野的樂趣，創造讓幼兒健康成長及優質學習的環境。