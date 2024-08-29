菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）周四說，馬尼拉為了加強領土防禦，打算採購40架多功能新戰機，並已開始徵求報價。
路透29日報導，鐵歐多洛在國會預算聽證會中說，投標者必須提交擬議的融資方案，以分期付款。不過，他並未具體說明，會採購哪款戰機。
菲律賓是美國的防務盟友，正尋求現代化，並加強軍備庫存，但空軍目前只有少量戰機。鐵歐多洛曾說，除了南韓製FA-50 戰機外，菲律賓還需要「更快、更致命」的多用途戰機。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）周四說，馬尼拉為了加強領土防禦，打算採購40架多功能新戰機，並已開始徵求報價。
路透29日報導，鐵歐多洛在國會預算聽證會中說，投標者必須提交擬議的融資方案，以分期付款。不過，他並未具體說明，會採購哪款戰機。
菲律賓是美國的防務盟友，正尋求現代化，並加強軍備庫存，但空軍目前只有少量戰機。鐵歐多洛曾說，除了南韓製FA-50 戰機外，菲律賓還需要「更快、更致命」的多用途戰機。
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