日前百萬YouTuber波特王（陳加晉）曾透露中國下半年將邀請台灣網紅到中國旅遊互惠拍片，今年6月不少被點名的藝人、網紅也紛紛出面澄清。近日波特王再度提供線索，指出最近看到有人吹捧新疆，讓不少網友聯想到近期前往新疆旅遊的百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」，掀起網友爭議，創辦人Ariel也立即出面澄清。

第二波網紅中國拍片？百萬YouTuber急澄清：半年前就規劃

有網友日前在Threads上發文，指出「第二波網紅去中國拍片好像開始冒出來了」，釣出波特王留言回應，「訂閱數幾萬的那種也會是被招安的對象，反正時間到陸續都會上片」，他也提供相關線索，「最近我有看到在那邊吹捧新疆的，想營造外媒報導集中營的事情是亂講。還會刻意在影片中說新疆人很友善，來這很安全等等，諸如此類的刻意用詞。這類影片除了有機會被看台海、台灣網那種中共大外宣平台拿去用之外，另一個識別重點是在留言區，常會有很多簡體字留言在幫忙洗地。」

該則貼文截至今（28）日為止已突破72萬人次瀏覽，雖然文中並沒有指名道姓是哪位網紅，不過不少網友聯想起百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」恰巧前往中國新疆旅遊，加上轉發友人IG限時動態時提及「我第一次到內地竟然是去新疆」，2年前也有眼尖觀眾發現「欸你這週要幹嘛」泰國清邁第2集影片7分18秒處，一行人抵達藍廟時，創辦人Ariel祈求「平平安安、順順利利、香港加油」，結果現在只剩下「平平安安、順順利利」，種種跡象也讓「欸你這週要幹嘛」被推上風口浪尖。

Ariel在文章曝光當日緊急回應，「這次單純在半年前就規劃，和好朋友們來旅遊，說好來一趟休假之旅！非常隨性！也沒有任何目的安排！並沒有規劃要發布任何影片，也沒有收取任何費用。我今天還被鳥屎滴到，我是沒有覺得很香。」

欸你這週要幹嘛捲入文化統戰風波！波特王、新疆登熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「欸你這週要幹嘛」近一週聲量趨勢，可以發現8月27日因為百萬YouTuber波特王出面爆料第二波網紅去中國新疆，由於百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」近日恰巧前往新疆旅遊，還有網友挖出創辦人Ariel刪除泰國影片「香港加油」、轉發IG限動提及「我第一次到內地竟然是去新疆」，引來不少爭議，單日網路聲量累積1,237筆。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「欸你這週要幹嘛」近一週熱門關鍵字，可以看到波特王、砸錢、網紅、互惠、招安、吹捧、新疆、集中營、刻意、新疆人、台海、台灣網、外宣、簡體字、統戰、出征、澄清、休假、收取、收錢、鳥屎、滴到、自由行等字。

百萬YouTuber波特王先前踢爆中國砸錢邀請台灣網紅互惠旅遊拍片，近日在Threads上指出訂閱數幾萬的YouTuber也是被招安對象，尤其吹捧新疆、闢謠集中營新聞，刻意強調新疆人很友善、新疆很安全，相關影片甚至會被台海、台灣網等中共大外宣平台拿去使用，留言區也可能會有簡體字洗版。

這波文化統戰獵巫潮也讓許多前往中國旅遊的網紅受到波及，其中「欸你這週要幹嘛」正好在新疆旅遊，因此遭到網友出征，對此創辦人Ariel也緊急出面澄清，強調半年前就規劃與好友旅遊，「說好來一趟休假之旅！非常隨性！也沒有任何目的安排！並沒有規劃要發布任何影片，也沒有收取任何費用。我今天還被鳥屎滴到，我是沒有覺得很香。」但仍被部分網友質疑新疆旅遊需要申請，普通人自由行難度極高。

網友怎麼看這起事件？

針對「欸你這週要幹嘛」去新疆旅遊飽受爭議，Dcard上也出現兩派不同的聲音，有卡友發文幫忙喊冤，「人家出來說單純來玩了，如果沒拍影片，也沒有影片收益啊！」不少人認同該名卡友想法，「大型情勒現場，毫無證據先開槍別人收錢，人家出來說沒收錢後，就開始說我有付錢支持你們、我好失望，被罵情勒之後，就開始說那裡不能旅遊，再被打臉後，開始高大尚情懷，那裡人民好可憐，所以你不能去，罵人也會罵到失去初衷，結果上網一查，裡面幾個帳號本身爭議超多」、「那些人怎麼不把中國製的產品趕快丟掉啊，一堆東西都有在中國製造，洗產地一堆，真是一群雙標情勒的人」、「連去玩都不行了喔，他們有些地方真的很漂亮很值得觀光啊」、「講內地確實感覺不對，但沒必要把去中國旅遊的所有人都拿出來罵吧！為什麼去中國旅遊就要被說是中共同路人？那之前陸客來台灣不就全都是台獨份子？就純粹喜歡風景名勝不行嗎」。

不過也有另一派網友認為，「去一個當地維族人正在被種族清洗關集中營的地方旅遊，被酸不是剛好嗎？除非她是想拍真實維族人生活的紀錄片」、「我想這次很多人反應特別大的原因是新疆有太多的爭議，這跟去四川旅遊是無法相提並論的」、「新疆爭議這麼多，原來台灣人大都不知道，很多大品牌拒用新疆棉後在大陸被出征，但在台灣卻有人當成是旅行的地方」、「可是Ariel還把之前幫香港加油的文字刪掉了...他的朋友還說要一起去『內地』，再無感的人也看得出來了吧...」、「去新疆說內地？！台灣的內地只有南投」、「把之前的香港加油刪掉就蠻明顯的吧...其實聰明人一看就懂了」、「有網友說他們講把香港加油後來刪掉，是為了讓影片更順，結果只有特地刪掉香港加油，但網友也不笨...可能是賺錢更順吧」、「公眾人物本來就有一定社會影響力，本來就該對自己的言行有敏感度，雖然不確定他們到底是不是受邀旅遊，但我只想說中國確實一直有在使用他國網紅洗白新疆」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年08月21日至2024年08月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『欸你這週要幹嘛』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統